В Стамбуле прошел чемпионский парад в честь победы «Фенербахче» в Евролиге
«Фенербахче» отпраздновал титул чемпиона Евролиги-2025.
Турецкий «Фенербахче» вернулся в Стамбул после победы в «Финале четырех» Евролиги 2025 года в Абу-Даби и отпраздновал чемпионский титул парадом.
После теплого приема в аэропорту в понедельник команда села в автобус во вторник и проехала по улицам города.
Многие игроки запечатлели момент на своих телефонах. Главный тренер Шарунас Ясикявичюс исполнял песни «Фенербахче», держа литовский флаг. MVP «Финала четырех» Найджел Хэйс-Дэвис взял микрофон и поблагодарил болельщиков на турецком языке за их поддержку на протяжении всего турнира.
«Фенербахче» обыграл действующего чемпиона «Панатинаикос» в полуфинале в пятницу, а затем взял верх над «Монако» в воскресенье, завоевав второй в истории клуба титул Евролиги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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