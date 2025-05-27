В Стамбуле прошел чемпионский парад в честь победы «Фенербахче» в Евролиге

«Фенербахче» отпраздновал титул чемпиона Евролиги-2025.

Турецкий «Фенербахче» вернулся в Стамбул после победы в «Финале четырех» Евролиги 2025 года в Абу-Даби и отпраздновал чемпионский титул парадом.

После теплого приема в аэропорту в понедельник команда села в автобус во вторник и проехала по улицам города.

Многие игроки запечатлели момент на своих телефонах. Главный тренер Шарунас Ясикявичюс исполнял песни «Фенербахче », держа литовский флаг. MVP «Финала четырех» Найджел Хэйс-Дэвис взял микрофон и поблагодарил болельщиков на турецком языке за их поддержку на протяжении всего турнира.

«Фенербахче» обыграл действующего чемпиона «Панатинаикос» в полуфинале в пятницу, а затем взял верх над «Монако» в воскресенье, завоевав второй в истории клуба титул Евролиги .