Шарунас Ясикявичюс – четвертый человек, которому удавалось брать Евролигу в качестве игрока и тренера
«Фенербахче» стал чемпионом Евролиги.
Главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс взял свой первый трофей в качестве тренера. Ранее он пять раз побеждал в Евролиге в качестве игрока «Барселоны», «Маккаби» и «Панатинаикоса».
Ясикявичюс – четвертый человек, который побеждал в Евролиге в качестве игрока и тренера. Подобное ранее удавалось лишь Арменаку Алачачяну, Лоло Сансу и Светиславу Пешичу.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?811 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт Евролиги
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