Шарунас Ясикявичюс – четвертый человек, которому удавалось брать Евролигу в качестве игрока и тренера

«Фенербахче» стал чемпионом Евролиги.

Главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс взял свой первый трофей в качестве тренера. Ранее он пять раз побеждал в Евролиге в качестве игрока «Барселоны», «Маккаби» и «Панатинаикоса».

Ясикявичюс – четвертый человек, который побеждал в Евролиге в качестве игрока и тренера. Подобное ранее удавалось лишь Арменаку Алачачяну, Лоло Сансу и Светиславу Пешичу .