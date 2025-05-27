Майкл Картер-Уильямс: «Нашел отдушину в боксе»

Бывший «новичок года» рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Когда я завершил карьеру, у меня не было такого... Ну, знаешь, не было мысли типа: «Как только закончу – сразу начну драться». Так просто получилось само собой.

Один мой друг – Дэн Банн, мы вместе в колледже учились – сказал, что участвует в благотворительном турнире. И такой: «Тебе бы тоже потренироваться и выступить». А я: «Ну ладно».

Для меня это отдушина теперь.

Там я вхожу в такое состояние, когда вообще ни о чем не думаю – только спорт, чистые инстинкты, соревновательный дух. Спаррингую с ребятами, просто кайфую. Иногда, конечно, больно, но это часть процесса.

Это просто идеально закрывает мою потребность в адреналине.

Знаешь, когда смотрю баскетбол, иногда ловлю себя на мысли: «Черт, как же хочется снова выйти на площадку». Но это сложно. У меня куча травм. Карьеру я закончил с двумя операциями на лодыжках. Так что прыжки, бег, ударные нагрузки – для меня это слишком. Даже просто сыграть в стритбол в межсезонье – уже проблема.

Я хотел найти что-то, что не так убивает колени и голеностопы. Для меня этим стал бокс», – рассказал Картер-Уильямс.

Майкл Картер-Уильямс получил приз «Лучший новичок» года в 2014 году. В 2024 году он завершил карьеру в «Мехико».