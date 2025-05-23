Яннис Адетокумбо не стал требовать обмена на встрече с фронт-офисом «Милуоки»
Яннис Адетокумбо намерен остаться в «Бакс».
По сообщению инсайдера Шона Райта, стороны договорились поработать над укреплением нынешнего состава команды и ее возвращением на чемпионский уровень.
Яннис Адетокумбо не стал требовать обмена и продолжит игровую карьеру в «Бакс». Клуб будет активно работать на рынке обменов и свободных агентов.
«Милуоки» уже три сезона подряд не выходил из 1-го раунда плей-офф. Ситуация осложняется разрывом левого ахиллова сухожилия второй звезды команды разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шона Райта
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