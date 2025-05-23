Яннис Адетокумбо не стал требовать обмена на встрече с фронт-офисом «Милуоки»

Яннис Адетокумбо намерен остаться в «Бакс».

По сообщению инсайдера Шона Райта, стороны договорились поработать над укреплением нынешнего состава команды и ее возвращением на чемпионский уровень.

Яннис Адетокумбо не стал требовать обмена и продолжит игровую карьеру в «Бакс». Клуб будет активно работать на рынке обменов и свободных агентов.

«Милуоки » уже три сезона подряд не выходил из 1-го раунда плей-офф. Ситуация осложняется разрывом левого ахиллова сухожилия второй звезды команды разыгрывающего Дэмиана Лилларда .