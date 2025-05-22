Даме Сарр будет выступать за университет Дьюк

18-летний защитник заявил, что будет играть за Дьюк.

В 2023 году Сарр дебютировал в испанской лиге ACB за «Барселону» в возрасте 16 лет, став вторым среди самых молодых игроков в истории клуба. В прошлом месяце Сарр продемонстрировал свои навыки перед скаутами НБА на саммите Nike Hoop.

«Дьюк был университетом моей мечты. В этом сезоне я смотрел много матчей NCAA, особенно Дьюк. Я играл с Джабари Паркером, который учился в Дьюке. Когда у меня появился шанс туда поступить, я должен был им воспользоваться.

Моя главная цель – играть в НБА. Нет лучшего места для подготовки к этому, чем Дьюк. Чтобы быть максимально готовым к НБА и стать лучшей версией себя, мне нужно было получить оба опыта – сыграть за профессиональную команду, такую ​​как «Барселона», и сыграть в другой профессиональной среде, такой как Дьюк, против других игроков моего возраста», – сказал Сарр.