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МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия Дэмиана Лилларда, разыгрывающий «Милуоки» выбыл на длительный срок

Дэмиану Лилларду предстоит длительное восстановление.

Звездный 34-летний разыгрывающий «Бакс» получил травму в 1-й четверти 4-го матча серии против «Индианы». МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия.

Лилларду предстоит длительная реабилитация. Защитник только что восстановился после тромба в ноге.

«Милуоки» проигрывает «Индиане» – 1-3.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Шэмс Чарания
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