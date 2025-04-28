МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия Дэмиана Лилларда, разыгрывающий «Милуоки» выбыл на длительный срок
Дэмиану Лилларду предстоит длительное восстановление.
Звездный 34-летний разыгрывающий «Бакс» получил травму в 1-й четверти 4-го матча серии против «Индианы». МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия.
Лилларду предстоит длительная реабилитация. Защитник только что восстановился после тромба в ноге.
«Милуоки» проигрывает «Индиане» – 1-3.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости