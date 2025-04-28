МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия Дэмиана Лилларда, разыгрывающий «Милуоки» выбыл на длительный срок

Дэмиану Лилларду предстоит длительное восстановление.

Звездный 34-летний разыгрывающий «Бакс» получил травму в 1-й четверти 4-го матча серии против «Индианы». МРТ подтвердила разрыв левого ахиллова сухожилия.

Лилларду предстоит длительная реабилитация. Защитник только что восстановился после тромба в ноге.

«Милуоки » проигрывает «Индиане» – 1-3.