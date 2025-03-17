Док Риверс о защите «Оклахомы»: «Они связали нас, мы не могли открыться и показать свое нападение»

«Бакс» признали проблемы с преодолением защиты «Тандер».

Команда со средним показателем в 114,8 очка сумела набрать только 105 и уступила в домашнем матче (105:121).

«Они были гораздо лучше готовы к физическому контакту. Мы весь матч не могли показать свое нападение. Они связали нас на их стороне площадки. Мы не могли открыться, добраться до своих точек, это все стало следствием их действий», – признался главный тренер Док Риверс .

«Когда противник играет контактно, нужно энергичнее играть в нападении. Наращивать темп, внимательнее относиться к комбинациям и розыгрышам. Играть чище.

Если кто-то хочет жесткой игры, нельзя доводить до контакта. Надо действовать быстрее. Сбивать их с толку. Это тяжело. Обычно более агрессивная команда, которая начинает первой, устанавливает свои правила. Этим регулярно занимаются против нас», – рассудил разыгрывающий Дэмиан Лиллард .

«Они постоянно действуют группой, забивают «краску», заранее реагируют на пик-н-роллы. Все вместе возвращаются в защиту при быстрых атаках. Они очень дисциплинированны. Продолжают делать это все 48 минут.

Против них нужно искать неудобные траектории атаки, постоянно действовать агрессивно, двигать мяч», – заключил Яннис Адетокумбо .