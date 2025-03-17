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Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» – с «Мегой»

Сегодня, 17 марта, в рамках регулярки Адриатической лиги пройдут три матча.

«Дубай» встретится с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Мегу».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Будучность Черногория – 20-3, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Дубай ОАЭ – 17-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 15-8, Цедевита-Олимпия Словения – 14-9, Спартак Суботица Сербия – 12-11, ФМП Сербия – 12-11, Мега Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 11-12, Борац Чачак Сербия – 8-15, Студентски центар Черногория – 8-15, Сплит Хорватия – 7-15, Цибона Хорватия – 4-18, КРКА Словения – 4-19, Морнар Бар Черногория – 1-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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