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«Шарлотт» не собирается обменивать Ламело Болла

Будущее звезды в «Хорнетс» под вопросом.

Ранее сообщалось, что Ламело Болл хотел бы сменить команду, чтобы иметь возможность больше побеждать.

По информации ESPN «Шарлотт» не собирается расставаться со своим лидером. «Ламело – это главный вопрос здесь», – цитирует издание анонимного скаута. Клуб может строить команду вокруг Брэндона Миллера, Тиджана Салона и игрока, которого они получат в лотерее, но пока не заинтересован в обмене Болла.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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