«Мемфис» подписал Ламара Стивенса до конца сезона
Ламар Стивенс остался в «Мемфисе» до конца сезона.
Ранее форвард отыграл за «Гризлис» два 10-дневных контракта. В шести матчах он набирал в среднем 4,0 очка и 3,0 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Мемфиса»
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