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«Мемфис» подписал Ламара Стивенса до конца сезона

Ламар Стивенс остался в «Мемфисе» до конца сезона.

Ранее форвард отыграл за «Гризлис» два 10-дневных контракта. В шести матчах он набирал в среднем 4,0 очка и 3,0 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Мемфиса»
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