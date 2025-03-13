НБА оштрафовала «Юту» на 100 тысяч долларов за пропуск матчей Лаури Маркканеном

«Юта» получила штраф.

НБА наказала клуб за неучастие в матчах форварда Лаури Маркканена. Баскетболист не играл с 22 февраля по 10 марта. Поводом для внимания лиги стала встреча с «Вашингтоном» 5 марта.

В качестве повода для пропуска матчей были заявлены проблемы со спиной.

«Джаз» заплатят 100 тысяч долларов. Команда занимает предпоследнее место в лиге с результатом 15-51.

Маркканен набрал 14 очков и 6 подборов в матче с «Мемфисом» (115:122) отыграв 28,5 минуты.