НБА оштрафовала «Юту» на 100 тысяч долларов за пропуск матчей Лаури Маркканеном
«Юта» получила штраф.
НБА наказала клуб за неучастие в матчах форварда Лаури Маркканена. Баскетболист не играл с 22 февраля по 10 марта. Поводом для внимания лиги стала встреча с «Вашингтоном» 5 марта.
В качестве повода для пропуска матчей были заявлены проблемы со спиной.
«Джаз» заплатят 100 тысяч долларов. Команда занимает предпоследнее место в лиге с результатом 15-51.
Маркканен набрал 14 очков и 6 подборов в матче с «Мемфисом» (115:122) отыграв 28,5 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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