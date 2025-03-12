Андреас Пистиолис о победе над «Енисеем»: «Во второй половине включились и сыграли в соответствии со своим оборонительным потенциалом»
Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА не хватало концентрации в матче с «Енисеем».
«Спасибо болельщикам, которые приняли решение провести время на нашей игре. Перед матчем мы говорили о том, что «Енисей» – серьезная и дисциплинированная команда, и ее позиция в турнирной таблице не отражает качества баскетбола, которое она показывает. И гости сегодня это доказали. Все, что им нужно в такой ситуации – шанс от соперника, и мы им его предоставили.
Нам с самого начала не хватало концентрации, наверное, мыслями были уже в следующем матче. Защита в первой половине была не на высоте, а во второй половине мы, как говорят, включились и сыграли в соответствии со своим оборонительным потенциалом», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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