Яннис Адетокумбо о переходе на средние броски: «После матчей чувствую себя гораздо лучше»

Яннис Адетокумбо рассказал о последствиях смены игрового стиля.

«Мне уже 30. Осталось 4-6 лет хорошего баскетбола, нужно быть умнее. Средние броски стали частью моей игры, я работал над ними все лето. Это бросок для плей-офф. И я в нем теперь уверен.

Раньше, если я набирал 18 очков, это были 9 проходов, 5 из них – данки. Много контакта, много работы.

Я уходил с площадки, и у меня болело все, включая колени и спину. Теперь чувствую себя гораздо лучше», – заключил форвард «Бакс».

«Этот бросок продлевает его карьеру. Ему не нужно постоянно быть грушей для битья. И это осложняет все для соперника. Приходится в чем-то уступать», – поделился мнением бывший тренер Адетокумбо Джейсон Кидд.