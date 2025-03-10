Яннис Адетокумбо о переходе на средние броски: «После матчей чувствую себя гораздо лучше»
Яннис Адетокумбо рассказал о последствиях смены игрового стиля.
«Мне уже 30. Осталось 4-6 лет хорошего баскетбола, нужно быть умнее. Средние броски стали частью моей игры, я работал над ними все лето. Это бросок для плей-офф. И я в нем теперь уверен.
Раньше, если я набирал 18 очков, это были 9 проходов, 5 из них – данки. Много контакта, много работы.
Я уходил с площадки, и у меня болело все, включая колени и спину. Теперь чувствую себя гораздо лучше», – заключил форвард «Бакс».
«Этот бросок продлевает его карьеру. Ему не нужно постоянно быть грушей для битья. И это осложняет все для соперника. Приходится в чем-то уступать», – поделился мнением бывший тренер Адетокумбо Джейсон Кидд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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