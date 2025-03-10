Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»

Сегодня, 10 марта, в чемпионате Греции пройдет один матч.

«Арис» сыграет с «Лаврионом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 12-8, Кардицас – 11-9, Паниониос – 9-11, ПАОК – 9-11, Промитеас – 9-11, Лаврион – 7-12, Арис – 7-12, Перистери – 7-13, Колоссос – 5-15, Марусси – 5-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.