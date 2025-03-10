Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»
Сегодня, 10 марта, в чемпионате Греции пройдет один матч.
«Арис» сыграет с «Лаврионом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 12-8, Кардицас – 11-9, Паниониос – 9-11, ПАОК – 9-11, Промитеас – 9-11, Лаврион – 7-12, Арис – 7-12, Перистери – 7-13, Колоссос – 5-15, Марусси – 5-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости