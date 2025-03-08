Джим Джексон: «Между Дюрэнтом и Карри выберу Стефа»

Бывший игрок НБА объяснил уникальность Стефена Карри.

«О, я выбираю Стефа. Кевин Дюрэнт – один из моих любимых игроков. Он просто невероятный. Но то, как Стеф добивается успеха, – это ровно то, чего ты хочешь как игрок. Потому что все его наследие связано с одним клубом – с «Голден Стэйт».

Его работа ног феноменальна, учитывая, как много он двигается. Будь то в быстрых переходах, в позиционном нападении, после заслонов... Его фундаментальные навыки, его работа ног – это все феноменально. Как он может быстро бежать, подбирать ноги, поставить их правильно для броска и затем взмыть вверх. Для меня это основа его игры.

У меня была возможность, когда «Клипперс» играли против «Голден Стэйт», немного поговорить с ним перед матчем и просто сказать, что, как болельщик баскетбола и бывший игрок, я ценю то, что он привнес в игру с чисто баскетбольной точки зрения... Я большой фанат, и мне нравится смотреть на него», – объяснил Джексон.