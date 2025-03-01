Сильвен Франсиско и Карлик Джонс – MVP 27-го тура Евролиги
Сильвен Франсиско и Карлик Джонс признаны MVP 27-го тура Евролиги.
Защитник «Жальгириса» Сильвен Франциско и защитник «Партизана» Карлик Джонс завоевали награды MVP 27-го тура. Оба игрока набрали 31 очко за эффективность, это самый высокий показатель в этом туре.
Франциско набрал 25 очков, сделал 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победном матче против «Црвены Звезды» (86:80). Это первая награда MVP тура для Франциско во втором сезоне в лиге.
В пятницу в победном матче «Партизана» против «Басконии» (86:73) Джонс набрал 21 очко, сделал 6 передач, 6 подборов и 2 перехвата. Для Джонса это вторая награда за последние шесть матчей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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