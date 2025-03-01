Один из лидеров «Басконии» получил неприятную травму .

Разыгрывающий Маркус Ховард покинул площадку с посторонней помощью после неудачного приземления в матче Евролиги с «Партизаном » (73:86).

Американский баскетболист повредил левый голеностоп.