Министр спорта РФ Дегтярев поблагодарил поклонников «Црвены Звезды» за поддержку России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на перфоманс сербских фанатов.

Перед начало матча Евролиги между «Црвеной Звездой » и «Жальгирисом» в Белграде сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг. Они также исполнили «Катюшу».

Во время разминки на арене звучала песня «Россия».

Дегтярев прокомментировал событие в телеграм-канале.