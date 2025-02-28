Министр спорта РФ Дегтярев поблагодарил поклонников «Црвены Звезды» за поддержку России
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на перфоманс сербских фанатов.
Перед начало матча Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» в Белграде сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг. Они также исполнили «Катюшу».
Во время разминки на арене звучала песня «Россия».
Дегтярев прокомментировал событие в телеграм-канале.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Михаила Дегтярева
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