Джа Морэнт: «Ненавижу соцсети»

Джа Морэнт высказался о социальных сетях.

«Да, я ненавижу соцсети.

Единственная причина, по которой я все еще там, это то, что у меня есть рекламные контракты и всякая всячина, которую мне нужно публиковать. На самом деле не хочу там быть. Надеюсь, вам это понравится, потому что когда я завершу карьеру, вы меня больше не увидите», – сказал разыгрывающий «Мемфиса ».