Джа Морэнт: «Ненавижу соцсети»
Джа Морэнт высказался о социальных сетях.
«Да, я ненавижу соцсети.
Единственная причина, по которой я все еще там, это то, что у меня есть рекламные контракты и всякая всячина, которую мне нужно публиковать. На самом деле не хочу там быть. Надеюсь, вам это понравится, потому что когда я завершу карьеру, вы меня больше не увидите», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Дрю Хилла в соцсети X
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