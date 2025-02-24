Кендрик Перкинс: «Джа Морэнт должен быть лучшим игроком на площадке, но в этом сезоне даже Остин Ривз выглядит более продуктивным»
«Если ты претендуешь на титул, хочешь противостоять «Денверу» и «Оклахоме», Джарен Джексон не может быть твоим лучшим игроком. Он не вытянет 7-матчевую серию. Лучшим игроком должен быть Джа Морэнт. Но он проводит не самый выразительный сезон. Даже Остин Ривз, со всем уважением к нему, выглядит более продуктивным.
Нынешний стиль игры хорош для регулярного сезона, но именно суперзвезды будут определять результат в плей-офф. И именно Джа Морэнт в «Мемфисе» суперзвезда», – заключил эксперт ESPN.
Разыгрывающий Джа Морэнт набирает 20,5 очка, 4,1 подбора и 7,4 передачи в среднем в этом сезоне.
На счету форварда «Мемфиса» Джарена Джексона 22,8 очка, 6 подборов и 1,7 блок-шота.
В активе защитника «Лейкерс» Остина Ривза 19,2 очка, 4,3 подбора и 6,1 передачи.
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