Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»

Владимир Пономарев считает, что баскетбол на втором месте по популярности.

«Я и не сомневался в том, что футбол — самый популярный вид спорта в стране. Это хоккеисты все время хорохорились, что они самые популярные. Да практически любого спроси, какой вид спорта он любит, и он ответит, что футбол.

На втором месте по популярности у нас, считаю, баскетбол, а третьем — хоккей. И меня удивляет, что баскетбола нет в этом списке на ведущих позициях. Видно же, что залы на баскетбольных матчах всегда битком. Игра‑то очень зрелищная, интрига всегда есть», — сказал бывший защитник футбольного клуба ЦСКА.

Ранее РФС со ссылкой на данные Mediascope сообщил, что самым популярным видом спорта в России является футбол. 40% опрошенных интересовались футболом за последние шесть месяцев, по 27% — хоккеем и фигурным катанием, 23% — фитнесом/бегом, 14% — биатлоном, 11% — лыжами.