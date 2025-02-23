Теодорос Папалукас: «Кто бы не хотел, чтобы ЦСКА вернулся в Евролигу?»

Теодорос Папалукас допускает возможность скорого возвращения ЦСКА в Евролигу.

«Сначала нам нужно увидеть, что ситуация это позволяет. Кто бы не хотел, чтобы ЦСКА вернулся в Евролигу?

ЦСКА является одним из акционеров Евролиги, но также одной из лучших команд в истории турнира. Поэтому было бы здорово, если бы такая команда, как ЦСКА, вернулась в Евролигу», — заявил двукратный чемпион Евролиги в составе армейцев.