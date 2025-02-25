Наз Рид, как ожидается, откажется от опции игрока на 15 млн долларов

Игрок «Вулвз» планирует стать свободным агентом в межсезонье-2025.

Центровой Наз Рид, как ожидается, откажется от опции игрока на 15 миллионов долларов на сезон-25/26.

25-летний баскетболист считает, что сможет подписать этим летом более выгодное соглашение.

В 58 матчах текущего сезона Рид в среднем набирает 14,9 очка, 5,8 подборов и 2,1 передачи.