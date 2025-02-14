Домантас Сабонис повторил личный рекорд по подборам – 28 в матче с «Пеликанс»

Домантас Сабонис повторил личное достижение по подборам за один матч.

Во встрече с «Новым Орлеаном » бигмен «Сакраменто » собрал 28 отскоков, что не спасло его команду от поражения в овертайме (133:140).

Ранее литовец имел на своем счету 28 подборов в январской игре с «Бостоном».

В четверг Домантас также набрал 22 очка и 5 передач при 10/16 с игры.