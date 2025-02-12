Малик Бизли обновил рекорд «Пистонс» по точным 3-очковым за сезон
Малик Бизли обновил важное достижение в истории «Детройта».
Форвард установил новый рекорд «Детройта» по точным дальним броскам за сезон, когда во встрече с «Чикаго» реализовал 212-й 3-очковый в текущей регулярке.
В сезоне-21/22 Саддик Бей стал автором 211 попаданий из-за дуги.
Бизли реализует 41,5% из-за дуги в 54 встречах сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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