Грэйсон Аллен перевел матч с «Ютой» в овертайм точным 3-очковым под сирену
Грэйсон Аллен стал автором спасительного броска под сирену.
Защитник «Финикса» перевел матч с «Ютой» в овертайм «баззером» из-за дуги при «-3».
В дополнительное время «Санз» вырвали победу – 135:127.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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