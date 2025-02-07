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НБА планирует провести предсезонные матчи в Австралии

Команда НБА сыграет предсезонные матчи в Австралии.

НБА и австралийская лига NBL работают над планом провести предсезонные матчи НБА в Австралии. Ожидается, что одна из команд НБА проведет две встречи с командой NBL в Мельбурне перед следующим сезоном.

На данный момент неизвестно, какая команда НБА поедет в Австралию и с какой командой NBL она будет играть.

За последние несколько лет команды NBL неоднократно приезжали в США, чтобы сыграть предсезонные матчи с командами НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com.au
logoНБА
предсезонные матчи
чемпионат Австралии
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