НБА планирует провести предсезонные матчи в Австралии

Команда НБА сыграет предсезонные матчи в Австралии.

НБА и австралийская лига NBL работают над планом провести предсезонные матчи НБА в Австралии. Ожидается, что одна из команд НБА проведет две встречи с командой NBL в Мельбурне перед следующим сезоном.

На данный момент неизвестно, какая команда НБА поедет в Австралию и с какой командой NBL она будет играть.

За последние несколько лет команды NBL неоднократно приезжали в США, чтобы сыграть предсезонные матчи с командами НБА.