НБА планирует провести предсезонные матчи в Австралии
Команда НБА сыграет предсезонные матчи в Австралии.
НБА и австралийская лига NBL работают над планом провести предсезонные матчи НБА в Австралии. Ожидается, что одна из команд НБА проведет две встречи с командой NBL в Мельбурне перед следующим сезоном.
На данный момент неизвестно, какая команда НБА поедет в Австралию и с какой командой NBL она будет играть.
За последние несколько лет команды NBL неоднократно приезжали в США, чтобы сыграть предсезонные матчи с командами НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com.au
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