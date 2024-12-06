НБА возвращается в Китай. В октябре в Макао пройдут предсезонные матчи между «Нетс» и «Санз»

НБА вернется в Китай впервые с 2019 года .

В октябре в Макао состоятся два предсезонных матча между «Бруклином » и «Финиксом ».

Возвращение станет кульминацией многолетнего процесса восстановления отношений между НБА и Китаем после того, как комиссионер Адам Сильвер и лига поддержали тогдашнего генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори , опубликовавшего в социальной сети изображение с одобрением протестов в Гонконге в октябре 2019 года.

Разрыв привел к потере прибыльных спонсорских контрактов и временному бану на трансляцию матчей НБА на китайском телевидении в 2019 году, что стоило лиге сотен миллионов долларов в последующие сезоны.

Источники ESPN сообщили, что отношения улучшились в последние несколько лет во многом благодаря деятельности генерального директора NBA China Майкла Ма, который был нанят в 2020 году.