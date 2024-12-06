НБА возвращается в Китай. В октябре в Макао пройдут предсезонные матчи между «Нетс» и «Санз»
В октябре в Макао состоятся два предсезонных матча между «Бруклином» и «Финиксом».
Возвращение станет кульминацией многолетнего процесса восстановления отношений между НБА и Китаем после того, как комиссионер Адам Сильвер и лига поддержали тогдашнего генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, опубликовавшего в социальной сети изображение с одобрением протестов в Гонконге в октябре 2019 года.
Разрыв привел к потере прибыльных спонсорских контрактов и временному бану на трансляцию матчей НБА на китайском телевидении в 2019 году, что стоило лиге сотен миллионов долларов в последующие сезоны.
Источники ESPN сообщили, что отношения улучшились в последние несколько лет во многом благодаря деятельности генерального директора NBA China Майкла Ма, который был нанят в 2020 году.
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