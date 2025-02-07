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Виктор Ганиенко о подписании Карданахишвили и Пынько: «Для развития коллектива требуется динамика, быстрота мышления, молодость»

Виктор Ганиенко объяснил причины подписания Антона Карданахишвили и Ивана Пынько.

«Дело в том, что команда вместе со мной постарела. Многие этого не заметили, но средний возраст перевалил за 30. А для развития коллектива требуется динамика, быстрота мышления, молодость. Поэтому решили попрощаться с Балашовым и Уиттакером. На месте Никиты здорово смотрится Володя Ивлев. Плюс ведем переговоры с хорошим центровым. Стэнли подвержен травмам, к тому же сдал по сравнению с прошлым сезоном.

Я верю, что Карданахишвили и Пынько добавят команде мощи. Иван — в первую очередь в плане защиты (мы хорошо знаем его возможности и бойцовские качества), Антон — в плане созидания. В «Самаре» он доказал, что способен быть на первых ролях. В любом случае нам был нужен разыгрывающий. На первом номере у нас остались только Игорь Новиков и вечно молодой Антон Глазунов», — отметил президент «Уралмаша».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУралмаш
Антон Карданахишвили
Иван Пынько
logoЕдиная лига ВТБ
Виктор Ганиенко
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