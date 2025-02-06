Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
Александар Везенков стал пятикратным MVP тура в этом сезоне Евролиги.
Форвард «Олимпиакоса» признан MVP 25-го тура Евролиги-2024/25. Это его пятая подобная награда в этом сезоне.
Везенков привел «Олимпиакос» к выездной победе над «Парижем» со счетом 90:73. Он завершил матч с 23 очками, реализовав 4 из 5 двухочковых, 3 из 5 трехочковых и 6 из 6 штрафных, добавив 6 подборов и 2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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