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Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне

Александар Везенков стал пятикратным MVP тура в этом сезоне Евролиги.

Форвард «Олимпиакоса» признан MVP 25-го тура Евролиги-2024/25. Это его пятая подобная награда в этом сезоне.

Везенков привел «Олимпиакос» к выездной победе над «Парижем» со счетом 90:73. Он завершил матч с 23 очками, реализовав 4 из 5 двухочковых, 3 из 5 трехочковых и 6 из 6 штрафных, добавив 6 подборов и 2 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoАлександар Везенков
logoПариж
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
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