Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне

Александар Везенков стал пятикратным MVP тура в этом сезоне Евролиги.

Форвард «Олимпиакоса » признан MVP 25-го тура Евролиги-2024/25. Это его пятая подобная награда в этом сезоне.

Везенков привел «Олимпиакос» к выездной победе над «Парижем » со счетом 90:73. Он завершил матч с 23 очками, реализовав 4 из 5 двухочковых, 3 из 5 трехочковых и 6 из 6 штрафных, добавив 6 подборов и 2 передачи.