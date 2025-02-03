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Саша Везенков признан MVP января в Евролиге

Саша Везенков набирает ход в Евролиге.

Форвард «Олимпиакоса» был назван MVP турнира по итогам января. Это 4-я подобная награда 29-летнего баскетболиста в карьере, лучший результат в истории  греческого клуба.

Везенков завершил месяц, набирая 24,3 очка в среднем и реализуя 66,7% бросков с игры. Форвард установил рекорд карьеры – 45 очков в матче против «Баварии».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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