Саша Везенков признан MVP января в Евролиге

Саша Везенков набирает ход в Евролиге.

Форвард «Олимпиакоса » был назван MVP турнира по итогам января. Это 4-я подобная награда 29-летнего баскетболиста в карьере, лучший результат в истории греческого клуба.

Везенков завершил месяц, набирая 24,3 очка в среднем и реализуя 66,7% бросков с игры. Форвард установил рекорд карьеры – 45 очков в матче против «Баварии».