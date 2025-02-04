Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» в ближайшую субботу или в начале следующей недели
Названа ориентировочная дата дебюта Луки Дончича в составе «Лейкерс».
По информации Марка Спирса, звездный новобранец рассчитывает впервые сыграть за «озерников» на следующей неделе – 10 февраля в матче с «Ютой».
Шэмс Чарания сообщает, что дебют может состояться еще раньше – в субботней встрече с «Пэйсерс».
25-летний Дончич близок к возвращению после травмы икроножной мышцы, которую получил в конце декабря.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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