Лука Дончич может дебютировать за «Лейкерс» в ближайшую субботу или в начале следующей недели

Названа ориентировочная дата дебюта Луки Дончича в составе «Лейкерс».

По информации Марка Спирса, звездный новобранец рассчитывает впервые сыграть за «озерников» на следующей неделе – 10 февраля в матче с «Ютой».

Шэмс Чарания сообщает, что дебют может состояться еще раньше – в субботней встрече с «Пэйсерс».

25-летний Дончич близок к возвращению после травмы икроножной мышцы, которую получил в конце декабря.