Хавьер Паскуаль: «Сумели дважды хорошо отзащищаться, убежать в отрывы, набрали четыре очка, и это помогло нам психологически»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА – 79:66.

«Прежде всего, скажу, что здорово играть перед 10 тысячами болельщиков, это очень хорошо для российского баскетбола, и я поздравляю ЦСКА с тем, что клуб сделал это возможным.

Что касается игры, мы отлично оборонялись на протяжении всего матча, за исключением начала третьей четверти. Недовольным можно быть разве что подборами на своем щите. В нападении все было хорошо, кроме начала четвертой четверти, когда мы как будто перестали играть. Но затем пришли в себя и вернули контроль.

Когда ЦСКА сравнял счет, это типичная ситуация. Мы сумели дважды хорошо отзащищаться, убежать в отрывы, набрали четыре очка, и это помогло нам психологически», – сказал главный тренер «Зенита ».