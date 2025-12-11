Дэнни Грин: «Не могу назвать ШГА и Дончича флоперами»

Дэнни Грин о ключевом и спорном элементе в игре Шэя Гилджес-Александера.

Экс-игрок НБА Дэнни Грин поделился мнением об игровой манере Шэя Гилджес-Александера и нескольких других звезд лиги, которых упрекают в попытках заработать штрафные.

Грин не считает лидера «Тандер» симулянтом.

«ШГА преподносит это в выгодном для себя виде, продает эти свистки.

На мой взгляд, если брать ребят вроде Остина Ривза, Луки, ШГА и Хардена, то они, скорее, умеют провоцировать этот контакт, нежели симулировать. Когда мы говорим про флоп, то это больше про парней, которые валятся на паркет», – считает многократный чемпион НБА.