Инсайдер Рэйчел Николс: «Джимми Батлер проявлял неуважение к партнерам по команде»
Рэйчел Николс заявила, что Джимми Батлер проявил неуважение к партнерам по «Хит».
«Поведение Джимми Батлера стало проблемой не только для руководства клуба. Я разговаривала с парнями в раздевалке, и сказать, что это стало для них проблемой, было бы преуменьшением, потому что он проявлял к ним неуважение.
Я имею в виду, что он то есть, то его нет, и то, как он вел себя в раздевалке, с персоналом и другими людьми, и как он заставлял их ждать часами на взлетной полосе. Я еще не говорила с Бэмом Адебайо. Но что должен чувствовать игрок такого уровня, как Бэм Адебайо, когда какой-то парень из его команды, который даже не вносит вклад прямо сейчас, заставляет вас ждать часами на взлетной полосе?» – сказала инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Sports Illustrated
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем