Инсайдер Рэйчел Николс: «Джимми Батлер проявлял неуважение к партнерам по команде»

Рэйчел Николс заявила, что Джимми Батлер проявил неуважение к партнерам по «Хит».

«Поведение Джимми Батлера стало проблемой не только для руководства клуба. Я разговаривала с парнями в раздевалке, и сказать, что это стало для них проблемой, было бы преуменьшением, потому что он проявлял к ним неуважение.

Я имею в виду, что он то есть, то его нет, и то, как он вел себя в раздевалке, с персоналом и другими людьми, и как он заставлял их ждать часами на взлетной полосе. Я еще не говорила с Бэмом Адебайо. Но что должен чувствовать игрок такого уровня, как Бэм Адебайо , когда какой-то парень из его команды, который даже не вносит вклад прямо сейчас, заставляет вас ждать часами на взлетной полосе?» – сказала инсайдер ESPN.