Байрон Скотт: «У тренеров НБА больше нет никаких полномочий»
«У тренеров НБА больше нет никаких полномочий. Я искренне так считаю. Раньше тренерская позиция была позицией, которую уважали – ее нельзя было не уважать. Тренер говорил надо так, вы это делали, все просто. Мы все вышли из этого менталитета старой школы.
Сегодня у игроков есть право и возможность вносить предложения, высказываться по изменениям. Я даже не называю это предложениями, в общем-то, игроки просто говорят «Я не хочу играть с этим парнем, я хочу такого-то парня в своей команде». У вас есть президент по баскетбольным операциям или генеральный менеджер, или владелец, который нанимает игрока. Но сейчас все полностью изменилось.
Я бы не смог тренировать в эту эпоху. Я был бы готов полезть драться. Ты не уважаешь меня, мужик, мы будем драться», – произнес Скотт, который ранее был тренером четырех команд НБА.
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