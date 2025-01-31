Байрон Скотт: «У тренеров НБА больше нет никаких полномочий»

Байрон Скотт объяснил, как изменился статус тренера в современной НБА.

«У тренеров НБА больше нет никаких полномочий. Я искренне так считаю. Раньше тренерская позиция была позицией, которую уважали – ее нельзя было не уважать. Тренер говорил надо так, вы это делали, все просто. Мы все вышли из этого менталитета старой школы.

Сегодня у игроков есть право и возможность вносить предложения, высказываться по изменениям. Я даже не называю это предложениями, в общем-то, игроки просто говорят «Я не хочу играть с этим парнем, я хочу такого-то парня в своей команде». У вас есть президент по баскетбольным операциям или генеральный менеджер, или владелец, который нанимает игрока. Но сейчас все полностью изменилось.

Я бы не смог тренировать в эту эпоху. Я был бы готов полезть драться. Ты не уважаешь меня, мужик, мы будем драться», – произнес Скотт , который ранее был тренером четырех команд НБА .