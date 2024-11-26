«У Тима есть перстни». Байрон Скотт считает, что Тим Данкан превзошел Карла Мэлоуна

Байрон Скотт объяснил, почему Тим Данкан превзошел Карла Мэлоуна.

«Если посмотреть на карьеры Тима Данкана и Карла Мэлоуна , они не отражают друг друга, но оба были победителями, в этом нет сомнений. Оба оказали невероятное влияние на свой клуб, но у Тима есть перстни, а у Карла их ноль. Тим завоевал четыре перстня. На мой взгляд, это дает ему преимущество.

Если посмотреть на статистику, Карл немного обошел Тима, наверное, почти в каждой категории, но посмотрите на процент побед, чемпионские титулы и тому подобное. Я считаю, что Тим его превзошел», – сказал трехкратный чемпион НБА .