«У Тима есть перстни». Байрон Скотт считает, что Тим Данкан превзошел Карла Мэлоуна
Байрон Скотт объяснил, почему Тим Данкан превзошел Карла Мэлоуна.
«Если посмотреть на карьеры Тима Данкана и Карла Мэлоуна, они не отражают друг друга, но оба были победителями, в этом нет сомнений. Оба оказали невероятное влияние на свой клуб, но у Тима есть перстни, а у Карла их ноль. Тим завоевал четыре перстня. На мой взгляд, это дает ему преимущество.
Если посмотреть на статистику, Карл немного обошел Тима, наверное, почти в каждой категории, но посмотрите на процент побед, чемпионские титулы и тому подобное. Я считаю, что Тим его превзошел», – сказал трехкратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Byron Scott’s Fast Break
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