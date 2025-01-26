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Дэмиан Лиллард: «Есть люди в СМИ, которые не смотрят матчи, но создают видимость того, что современные игроки ни на что не способны»

Дэмиан Лиллард высказался о 40 очках Джеймса Хардена в матче против «Бакс».

«Сейчас в лиге есть парни, которые входят в список 75 величайших игроков в истории. И я думаю, что в эпоху, в которой мы сейчас находимся, есть люди в интернете, в СМИ и на телевидении, которые не смотрят матчи. Они просто вбрасывают всякую чушь, плохо говорят об игроках и создают видимость того, что современные игроки ни на что не способны.

И сегодня вы видите, как выходит такой парень, как Джеймс Харден, и показывает, на что он способен, набирает 40 очков, разыгрывает, зарабатывает фолы, забрасывает трехочковые с ведения, проходит в краску. Вот почему он один из величайших игроков в истории. Нужно уважать это и понимать, что он способен на такие матчи», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoДэмиан Лиллард
logoМилуоки
logoКлипперс
logoНБА
logoДжеймс Харден
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