Чемпионат Греции. «Паниониос» примет «Лаврион»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Паниониос» примет «Лаврион ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 16-0, Олимпиакос – 14-2, АЕК – 8-8, Кардицас – 8-8, Промитеас – 8-8, ПАОК – 8-8, Паниониос – 7-8, Перистери – 7-9, Лаврион – 5-10, Арис – 5-11, Марусси – 5-11, Колоссос – 4-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.