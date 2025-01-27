Адам Ханга объявил о завершении выступлений в составе сборной Венгрии. Он дебютировал в главной команде 17 лет назад
Адам Ханга больше не будет играть на уровне сборных.
35-летний форвард объявил о завершении выступлений в составе сборной Венгрии.
Ханга дебютировал в главной команде 17 лет назад. Вместе с венгерской сборной он дважды становился участником Евробаскета.
На клубном уровне Адам в этом сезоне представляет «Ховентуд».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем