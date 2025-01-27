Адам Ханга объявил о завершении выступлений в составе сборной Венгрии. Он дебютировал в главной команде 17 лет назад

Адам Ханга больше не будет играть на уровне сборных.

35-летний форвард объявил о завершении выступлений в составе сборной Венгрии. Ханга дебютировал в главной команде 17 лет назад. Вместе с венгерской сборной он дважды становился участником Евробаскета. На клубном уровне Адам в этом сезоне представляет «Ховентуд ».