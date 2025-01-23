Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»

Кайзер Гейтс сменил клуб, но остался в Испании.

Американский форвард (28 лет, 201 см) начал сезон в «Ховентуде » и набирал 11,7 очка и 6,6 подбора в среднем в 7 матчах национального чемпионата, реализуя 48,5% трехочковых бросков.

Гейтс присоединился к «Мурсии», идущей в середине таблицы с результатом 8-9.