Владимир Бродзянски завершил выступление за «Мурсию» по соглашению сторон

«Мурсия» разорвала контракт с Владимиром Бродзянски.

Форвард из Словакии (30 лет, 211 см) провел в чемпионате Испании большую часть своей карьеры и перешел в «Мурсию» из «Ховентуда » в межсезонье.

Бродзянски набирал 7,8 очка и 3,2 подбора за 21 минуту в среднем в лиге ACB.