Владимир Бродзянски завершил выступление за «Мурсию» по соглашению сторон
«Мурсия» разорвала контракт с Владимиром Бродзянски.
Форвард из Словакии (30 лет, 211 см) провел в чемпионате Испании большую часть своей карьеры и перешел в «Мурсию» из «Ховентуда» в межсезонье.
Бродзянски набирал 7,8 очка и 3,2 подбора за 21 минуту в среднем в лиге ACB.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Мурсии»
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