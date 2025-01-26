Кевин Дюрэнт о 15-м вызове на Матч всех звезд: «Многие люди вложили свое время, чтобы помочь мне добиться этого. Благодарен им за это»
Кевин Дюрэнт прокомментировал попадание на Матч всех звезд.
Форвард «Санз» в 15-й раз в карьере поучаствует в этом событии. Дюрэнт вошел в список из 7 игроков, которым покорялось это достижение (Леброн Джеймс (21), Карим Абдул-Джаббар (19), Кобе Брайант (18), Тим Данкан (15), Кевин Гарнетт (15), Шакил О’Нил (15)).
«Это многое значит для меня. Парни из этой группы изменили мир. Их подход к игре, их поведение, личность, истории, легенды. Они вдохновляли людей по всему миру, и я рад быть частью этого.
Потребовалось много труда, самоотверженной работы. Но многие люди пожертвовали своим временем, чтобы помочь мне добраться до этого уровня. В такие моменты я всегда вспоминаю и благодарю их за их вклад и участие. Они помогли мне стать лучше.
С нетерпением ожидаю этого события», – заключил Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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