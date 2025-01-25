Антонио Дэвис стал главой профсоюза бывших игроков НБА

Антонио Дэвис стал генеральным директором и президентом профсоюза бывших игроков.

Профсоюз игроков, завершивших карьеру, объявил о назначении Дэвиса на должность в четверг. Дэвис будет отвечать за стратегическое видение, бизнес-операции, обслуживание членов и рост профсоюза и будет базироваться в Чикаго, штат Иллинойс.

«Для меня большая честь быть доверенным руководителем этой организации, и я с нетерпением жду возможности представлять это разнообразное членство, состоящее из НБА, WNBA, АБА и легенд «Гарлем Глобтроттерс», поскольку мы движемся к многообещающему будущему. Вместе с НБА , профсоюзом игроков и нашими партнерами мы стремимся предоставлять абсолютно лучшие услуги, программы и возможности для этих легендарных мужчин и женщин, которые составляют историю нашей игры», – сказал 56-летний Дэвис.