Антонио Дэвис стал главой профсоюза бывших игроков НБА
Антонио Дэвис стал генеральным директором и президентом профсоюза бывших игроков.
Профсоюз игроков, завершивших карьеру, объявил о назначении Дэвиса на должность в четверг. Дэвис будет отвечать за стратегическое видение, бизнес-операции, обслуживание членов и рост профсоюза и будет базироваться в Чикаго, штат Иллинойс.
«Для меня большая честь быть доверенным руководителем этой организации, и я с нетерпением жду возможности представлять это разнообразное членство, состоящее из НБА, WNBA, АБА и легенд «Гарлем Глобтроттерс», поскольку мы движемся к многообещающему будущему. Вместе с НБА, профсоюзом игроков и нашими партнерами мы стремимся предоставлять абсолютно лучшие услуги, программы и возможности для этих легендарных мужчин и женщин, которые составляют историю нашей игры», – сказал 56-летний Дэвис.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: FOX 5
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