Олимпийский чемпион Дражен Далипагич умер в возрасте 73 лет

Умер олимпийский чемпион в составе сборной Югославии Дражен Далипагич.

«В субботу утром в Белграде после продолжительной и тяжелой болезни скончался Дражен Далипагич», — говорится в сообщении на сайте белградского «Партизана ».

Легендарному югославскому баскетболисту было 73 года.

Далипагич является членом Зала славы баскетбола, победителем Олимпийских игра 1980 года, чемпионата мира (1978) и чемпионатов Европы (1973, 1975, 1977).

Далипагич выступал за «Партизан», испанский «Реал», итальянские «Удине», «Венецию» и «Верону», а также белградскую «Црвену Звезду», где он завершил карьеру в 1991 году.