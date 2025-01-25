Олимпийский чемпион Дражен Далипагич умер в возрасте 73 лет
Умер олимпийский чемпион в составе сборной Югославии Дражен Далипагич.
«В субботу утром в Белграде после продолжительной и тяжелой болезни скончался Дражен Далипагич», — говорится в сообщении на сайте белградского «Партизана».
Легендарному югославскому баскетболисту было 73 года.
Далипагич является членом Зала славы баскетбола, победителем Олимпийских игра 1980 года, чемпионата мира (1978) и чемпионатов Европы (1973, 1975, 1977).
Далипагич выступал за «Партизан», испанский «Реал», итальянские «Удине», «Венецию» и «Верону», а также белградскую «Црвену Звезду», где он завершил карьеру в 1991 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Партизана»
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