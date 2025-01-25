Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
«Реал» успешно завершил переговоры с Бруну Фернанду.
Испанский клуб официально заключил контракт с тяжелым форвардом (26 лет, 206 см) до июня 2026 года.
Фернанду отыграл 17 матчей за «Торонто» в нынешнем сезоне, набирая 3,4 очка, 3 подбора и 1,1 передачи за 8,5 минуты в среднем, но был отчислен для сохранения финансовой гибкости команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: realmadrid.com
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