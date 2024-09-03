«Реал» продлил контракт с Альберто Абальде
«Реал» сохранил в составе Альберто Абальде
Контракт с легким форвардом (28 лет, 202 см) продлен до 2027 года.
Абальде стал игроком мадридского клуба в 2020 году. В 40 матчах минувшего чемпионата Испании он набирал 5,1 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: realmadrid.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости