«Реал» продлил контракт с Альберто Абальде

«Реал» сохранил в составе Альберто Абальде

Контракт с легким форвардом (28 лет, 202 см) продлен до 2027 года.

Абальде стал игроком мадридского клуба в 2020 году. В 40 матчах минувшего чемпионата Испании он набирал 5,1 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.