Зак Лавин стал шестым игроком в истории «Буллс», который набрал 10 тысяч очков за команду
Зак Лавин вписал себя в историю «Буллс».
Защитник в четверг по ходу встречи с «Голден Стэйт» (106:131) стал шестым игроком в истории «Чикаго», который набрал 10 тысяч очков за команду.
Помимо него подобный результат покорился Майклу Джордану, Скотти Пиппену, Бобу Лаву, Луолу Денгу и Джерри Слоуну.
В активе Лавина 24 очка при 6 из 13 с игры в матче с «воинами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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