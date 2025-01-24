Зак Лавин стал шестым игроком в истории «Буллс», который набрал 10 тысяч очков за команду

Зак Лавин вписал себя в историю «Буллс».

Защитник в четверг по ходу встречи с «Голден Стэйт» (106:131) стал шестым игроком в истории «Чикаго », который набрал 10 тысяч очков за команду.

Помимо него подобный результат покорился Майклу Джордану , Скотти Пиппену , Бобу Лаву, Луолу Денгу и Джерри Слоуну.

В активе Лавина 24 очка при 6 из 13 с игры в матче с «воинами».