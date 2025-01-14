Стивен Эй Смит о Зайоне Уильямсоне: «Он хочет уйти из «Пеликанс». Он крадет у них деньги»

Стивен Эй Смит раскритиковал Зайона Уильямсона.

Форвард «Пеликанс» был отстранен на 1 матч за опоздание на рейс.

«Какого черта этот человек опаздывает? И, судя по всем, это произошло не в первый раз? Уилли Грин знает, как тренировать. Дэвид Гриффин знает, что он делает как руководитель. Зайон же отыграл в семи матчах в этом сезоне. Семи! Как он может еще куда-то опаздывать?

Тебе деньги платят. Чеки приходят на счет каждый месяц или два раза в месяц, не знаю, как там это работает. Ты получаешь свои деньги. Получается, он крадет деньги. И я говорю это не с точки зрения сомнений в серьезности его травмы, но подвергая сомнению его профессионализм.

Последнее, что хотят сделать «Пеликанс» – это отстранять Зайона Уильямсона , потому что это выставит их в плохом свете. Они в него инвестировали. Это они продлили его контракт, пусть и с некоторыми оговорками.

Но вот в чем дело: Зайон не хочет быть в Новом Орлеане . Он не хочет быть там. Он хочет быть на крупном рынке, таком как Лос-Анджелес, Нью-Йорк или где-то еще, потому что он хочет быть востребованным. Он хочет уйти от них. Как мне кажется, в этом все дело. Он предпочел бы быть где-то еще. Но зачем он кому-то нужен, если вы получаете вот это?» – вопрошает Стивен Эй Смит .