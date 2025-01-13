Аарон Гордон вернулся после травмы в матче с «Далласом». Форвард вышел со скамейки и набрал 13 очков
Аарон Гордон вернулся в состав «Наггетс».
Форвард «Денвера» сыграл в матче с «Далласом» (112:101) в воскресенье.
Гордон вышел со скамейки и сыграл с ограничением по минутам. Он набрал 13 очков, реализовав 6 из 7 с игры за 18 минут с показателем плюс/минус «+23».
Аарон пропустил предыдущие девять матчей команды из-за растяжения икроножной мышцы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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